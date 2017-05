Vortrag zur Sonderausstellung: Archäologische Spuren zur Jagd in der Steinzeit Michael Schäfer M. A. Die Jagd war ein wichtiger Bestandteil des Lebens während der Steinzeit. Allerdings waren die Menschen der Steinzeit nicht die geborenen Jäger. Erst im Laufe der Jahrtausende entwickelten sich unterschiedliche Jagdwaffen und -techniken. Auskunft geben archäologische Funde, vor allem die Jagdwaffen, von denen die bedeutendsten Funde als Repliken in der Sonderausstellung „Fleisch! Jäger, Fischer, Fallensteller in der Steinzeit“ zu sehen sind. In dem Vortrag des Archäologen Michael Schäfer sollen analog zur Sonderausstellung Hintergründe zu den Objekten und deren Fundgeschichten vorgestellt werden.