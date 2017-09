Archgoat + Boelzer + Svartidaudi + Eggs of Gomorrh

Vier der finstersten Kapellen Europas schließen sich zusammen zur Continental Crucifixion Tour. Angeführt von Archgoat, der wilden Horde aus Finnland. Old School Black/Death/Thrash der satanischen Art. Bölzer, zwei Mann und doch gewaltig. Sie bringen ein gute Prise Motörhead-Rock N' Roll in die ansonsten pechschwarze Musik. Durch unzählige Tourneen mit Acts wie Deströyer666 oder Mantar, hat haben die Jungs sich einen bärenstarken Live-Ruf erspielt. Svartidaudi aus Island ergänzen die unheilige Allianz. Böse, räudig, mysteriös. Black Metal aus dem fernen Island. Für alle Sympahtisanten von Mgla oder Primordial. Eröffnet und abgerundet wird der Abend durch die Eidgenossen von Eggs Of Gomorrh.