Arcis Saxophon Quartett

Gegründet hat sich das Quartett im Jahr 2009 an der Hochschule für Musik München. Studien von Kammermusik u.a. in der Klasse des Artemis Quartetts in Berlin schlossen sich an.

Mit charismatisch-authentischer Bühnenpräsenz und „wild aufs hochqualitative Musizieren“ (Enjott Schneider) lässt diese seltene Formation der Kammermusik den Funken auf sein Publikum überspringen. Internationale Wettbewerbserfolge markieren den Weg und nach dem Russland-Debut im Großen Saal des Moskauer Tschaikovsky Konservatoriums folgte ein weiterer Meilenstein: die Einladung in die Berliner Philharmonie für die Uraufführung von Luke Bedfords Saxophonkonzert mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin.

„American Dreams“ Steve Reich / New York Counterpoint

Antonin Dvorák / Streichquartett F-Dur op. 96

„Amerikanisches“ Leonard Bernstein / West Side Story für Saxophonquartett

George Gershwin, Sylvain Dedenon / Porgy and Bess – Suite

Samuel Barber / Adagio

Das Konzert wird von Mathias & Partner Steuerberatungsgesellschaft gefördert.

Claus Hierluksch (Sopransaxophon)

Ricarda Fuss (Altsaxophon)

Edoardo Zotti (Tenorsaxophon)

Jure Knez (Baritonsaxophon)