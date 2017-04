× Erweitern Arirang

Gemeinsam mit Thomas Maos und Se-Mi Hwang wagt sich Christine Chu in „Arirang – Wo ist Nordkorea?“ an ihre eigenen Wurzeln und nä̈hert sich der bewegten Lebensgeschichte ihres in Nordkorea geborenen Vaters. In einer einzigartigen Kombination aus biografischen, musikalischen und tä̈nzerischen Elementen behandelt das Stü̈ck Fragen nach den Auswirkungen von Migration und Exodus und dem damit einhergehenden Gefü̈hl des Fremdseins, das sich nicht nur in der eigenen Biografie, sondern auch im Leben der nachfolgenden Generationen widerspiegelt.

Mit ihrem Stü̈ck gibt Christine Chu Einblicke in die oft schmerzvolle Erfahrung der Flucht und Entwurzelung und die Suche nach kultureller Identitä̈t der nachfolgenden Generationen. Sie zeigt, wie facettenreich das Thema Migration ist und wie wenig es gemein hat mit den oberflächlichen Parolen selbsternannter Migrationsgegner.

Das titelgebende koreanische Volkslied „Arirang“, das im Verlauf des Stü̈ckes verschiedenen Metarmorphosen unterzogen wird, dient als musikalisches Leitmotiv und steht symbolisch sowohl fü̈r die Sehnsucht nach Heimat als auch fü̈r die Entfremdung von ihr.

Christine Chu gehö̈rt zu den Stuttgarter Choreografinnen, die fü̈r ihre Arbeit ausgezeichnet wurden und die mit ihren jüngsten Tanz-Stü̈cken „StadtKörper“ und „Ichen“ für fulminante Tanzerlebnisse sorgte.