Dr. Mabuse forscht in seinem Labor an einer Sicherheits-App, mit der man moderate Rebellen von echten Terroristen bequem unterscheiden kann. Den Auftrag dazu bekam er von Dr. Uschi von der Leyen, die er aus gemeinsamen Studientagen kennt. Arnulf Rating begleitet mit seinen Figuren die babylonische Verwirrung, in die wir uns hineingetwittert haben.

Mit der Digitalisierung gelang der Menschheit weltweit ein enormer Fortschritt. Leider wird diese positiveEntwicklung immer wieder gefährdet durch schwere Krisen, ausgelöst von islamistischen Terrorgruppenoder russischen Trollen.