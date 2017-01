Aron Black & the "White Shirts"

… we perform “Elvis” in a clear, real and true Sound… “

Mit unserem Programm „ As Times goes by“ umspannen wir einen vielseitigen musikalischen Bogen mit einem Repertoire das nahezu keine Wünsche offen lässt. Wir reflektieren die Vielseitigkeit von Elvis mit vielen Klassikern, aber auch gern gehörten Raritäten aus den unzähligen musikalischen Stilrichtungen/Genres die er zu seinen Lebzeiten bedient hat.

Beginnend mit den „Early Years“, den frühen 50er Jahren, 60er Movie Songs, Top Sellern seines 1968 Comebacks, aber auch Songs aus der „Las Vegas“ Ära Mitte der 70er Jahre, bilden wir 3 Jahrzehnte Musik/ Stilrichtungen ab.

Elvis ist und bleibt unerreicht und in seiner Art einzigartig. Man kann sich lediglich als „Interpret“ annähern, - und das ist schon ein Privileg.

Aron „The Voice“ Black, & Leo "Cologne" Cramer at the Piano, & Jay Dee with the the Double Bass, & Davy on the Drums, interpretieren seine Songs daher in “their own Style” – absolut minimalistisch. Alle Musiker bieten viele, Jahrzehnte lange Bühnenerfahrung “Live on Stage”.

Rockabilly, Rock`n`Roll, Blues, Rhythm & Blues, Gospel, Country, Rock, Pop und unvergessliche Movie Klassiker – unser Repertoire ist nahezu unerschöpflich. Auch gefühlvolle Balladen dürfen bei unseren Fans nicht fehlen…

Die ganze Show wird ausdrucksstark mit viel Herzblut und einer guten Portion Entertainment vorgetragen - mit dem Anspruch, das Andenken an den „King“ auch in Zukunft zu bewahren.

Dies ganz nach dem Motto:

“Music should be something that makes you gotta move, inside or outside.”

(Elvis Presley)