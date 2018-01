Aron Rauschhardt (* 1984 Zwickau) lebt und arbeitet seit Oktober 2017 als 16. Stipendiat der HAP Grieshaber Stiftung für insgesamt zehn Monate in Reutlingen. Mit der Ausstellung in der Städtischen Galerie stellt der Berliner Künstler seine Arbeiten vor, die er eigens für diesen Raum konzipiert. Nach einer klassischen Ausbildung mit dem Abschluss als Steinmetzmeister studierte der Bildhauer ab 2008 an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin bei Else Gabriel und Thaddäus Hüppi, dessen Meisterschüler er ab 2016 war.

„In den Arbeiten zeigt sich ein Beharren auf künstlerischem, materiellem Eigensinn. … Schließlich finden bei seiner Meisterschülerarbeit Bildhauerei, Bildemblem, Formel und Interaktion mit dem Publikum zueinander in einer ebenso spielerischen wie allegorischen Installation.“ (Else Gabriel)

Innerhalb der deutschen Stipendien-Landschaft gehört das Reutlinger Grieshaber-Stipendium seit nunmehr mehr als 20 Jahren zu den herausragend ausgestatteten Förderungen.