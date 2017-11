Zwölf riesige, ellipsenförmige Alien-Raumschiffe landen an unterschiedlichen Orten auf der Erde. Die Menschen müssen versuchen, mit den Fremdlingen in Kontakt zu treten und versuchen zu kommunizieren, bevor es zu kriegerischen Handlungen kommt. Aber in allen Teilen der Erde scheitern die Versuche, die Signale der fremden Wesen zu entschlüsseln. Die US-Regierung schickt deshalb ein Spezialteam zu einem der Raumschiffe, das Kontakt herstellen und deren Absichten in Erfahrung bringen soll. Im Zentrum steht die Linguistin Louise Banks, die viele Sprachen spricht. Mutig begibt sie sich an das Raumschiff. Eine Luke in dem schwarzen Panzer öffnet sich, sie steigt ein – und nun sind wir in einem Film, wie es keinen zweiten gibt. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit, bei dem es um nicht weniger als den Fortbestand der Menschheit geht.