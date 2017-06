× Erweitern Art Garfunkel

Song-Poet Art Garfunkel hat an der Seite von Paul Simon Musikgeschichte geschrieben. Nun kehrt der gute Geist von »Simon & Garfunkel« erneut nach Stuttgart zurück.

Nach seinem viel bejubelten und ausverkauften Auftritt in der Liederhalle im vergangenen Jahr, gibt der amerikanische Ausnahmemusiker in diesem Sommer ein Konzert in der einzigartigen Atmosphäre von Stuttgarts schönster Open Air-Bühne – die »SpardaWelt Freilichtbühne« am Killesberg