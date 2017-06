Art of Sound präs.: Marco Faraone

Diese Italiener, sie regulieren momentan die internationalen Techno-House-Szene. Marco Faraone zählt zur Sperrspitze des italienischen Electronic-Movements und bildet gemeinsam mit einigen anderen Protagonisten die treibende innovative Kraft nach dem Italian Techno Überpapa Marco Carola. Bei dessen Music On Reihe im Amnesia/Ibiza wiederum ist Marco Faraone natürlich Resident. Nun kommt der aus der Toskana stammende DJ und Produzent zum ersten Mal nach Stuttgart – natürlich ins Kowalski. Seine Laufbahn war fast vorprogrammiert: Schon der Vater war DJ in der 1980er Jahren. In den 90ern wurde der junge Faraone mit dem House-Virus infiziert und schaffte sich das Produzieren drauf. Ende der Nullerjahre folgte dann der endgültige Durchbruch mit unzähligen Releases auf den wichtigsten Labels diese Erde, von Moon Harbour über Desolat bis Drumcode und konnte der Szene seinen Stempel aufsetzen. Die Folge ist, natürlich, JetSet-DJing rund um den Globus. Und finally darf natürlich auch das eigene Label namens Uncage nicht fehlen. So baut man Marken auf und die Frisur sitzt bei jedem Wind, Wetter und Club. Das Art of Sound-Team bringt seine Support- DJ-Duos Sultan & Colombo und Tomi & Kesh mit. Bitte zuvor gut essen. Gerne beim Italiener und schön das leckere Pizzabrot in Olivenöl tunken. Damit man die Nacht durchhält.