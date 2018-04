Arthur & Claire

Ein Mann, eine Frau und ihre letzte Nacht. In einem Hotel in Amsterdam be-gegnen sich zwei Menschen, die bereits mit dem Leben abgeschlossen hatten. Doch dann vereitelt Arthur durch Zufall den Plan der jungen Claire. Aus den bei-den Lebensmüden wird eine unerwartete Schicksalsgemeinschaft. „Arthur und Claire“ erzählt, wie sich Tragik in Hoffnung verwandeln kann, wenn man das Glück hat, dem richtigen Menschen zu begegnen. Eine schwarzhumorige Tragikomödie mit Josef Hader.