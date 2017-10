Calcutta, Bolton, Manchester, London und Wuhan: Die Orte, die man bewohnt, prägen das eigene Leben. Das betrifft auch das musikalische Vokabular, das der britisch-asiatische Klarinettist Arun Ghosh auf seinen Stationen erweitert hat. Zeitgenössischer Jazz, südasiatische Musik und urbane Musik verschmelzen in einem Topf, den Arun Ghosh durch zeitlose Melodien und sprunghafte Improvisationen zum Kochen bringt. Mit seinem Sextett rührte er gleichermaßen die Britische Jazzszene auf, die seit seinem Debüt auf dem London Jazz Festival 2007 hellhörig geworden ist. Das auch ganz zu Recht, 2014 wurde er von den Jazz UK Awards zum Jazz Instrumentalisten des Jahres gekürt. Sein Schlüssel zum Erfolg ist dabei nicht alleinig sein herausragendes Spiel, sondern das Experimentieren mit diversen Live-Formationen und Arrangements, in denen er sich selbst in unterschiedlichste musikalische Kontexte begibt. Man kann Arun Ghosh somit mehrmals live erleben und doch das Gefühl haben, ihm das erste Mal begegnet zu sein.