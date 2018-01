astro zombies (fra) & the leechmen (d)

× Erweitern Astro Zombies

Nachdem ihr Auftritt beim ROCK’N’ROLL-HALLOWEEN im Herbst nicht zustande kam, wird die Band uns nun im Frühjahr beehren… Benannt nach einem alten Horrorfilm, ist dieses Trio aus Frankreich schon seit Mitte der 1990er Jahre aktiv und bereits ihr Debütalbum wurde damals von P. PAUL FENECH (Frontmann von THE METEORS und „Godfather of Psychobilly“) produziert.

Bekannt für einen mehr als „knalligen“ Psychobilly-Sound, der mindestens genauso „scharf“ daherkommt wie der Senf, für den ihre Heimatstadt Dijon berühmt ist, setzt die Band gleichzeitig aber auch auf Abwechslungsreichtum und ihre Musik weist Einflüsse von Rock’n’Roll, Punk Rock, Surf und sogar Ska auf – wobei sie sich auf ihrem im Jahre 2015 erschienenen sechsten Longplayer „Frog Legs“ dann wiederum stark am „Old-School-Psychobilly“ und Neo-Rockabilly der 1980er Jahre orientierten. Und wer Gitarrist, Sänger und Gründungsmitglied Bobby und die beiden Mannen seiner Rhythmussektion schon einmal live erleben durfte – wozu es in den vergangenen Jahren in Stuttgart mehr als nur eine Gelegenheit gab – der weiß sowieso, daß hier eine höllisch-heisse Live-Show zu erwarten ist.

Goldmark’s (Kneipe beim Club Universum)

Charlottenplatz 1 · U-Bahn-Station · Stuttgart-Mitte

http://www.theastrozombies.com http://www.facebook.com/pages/ASTRO-ZOMBIES/137102609701385