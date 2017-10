× Erweitern Nicollier Claude

Claude Nicollier wurde 1978 in der ersten ESA-Astronautengruppe zusammen mit dem Deutschen Ulf Merbold und dem Holländer Wubbo Ockels ausgewählt und nach der Auswahl im Johnson Space Center in Houston zum Nutzlastspezialisten und später zum Missionsspezialisten ausgebildet. Claude Nicollier flog im Zeitraum von 1992 bis 1999 mit vier Raumfähren (Columbia, Discovery, Atlantis und Endeavour) ins All und ist somit europäischer Rekordhalter. Als Missionsspezialist der STS-46 Mission an Bord der Raumfähre Atlantis begann Claude Nicollier am 31. Juli 1992 seinen ersten Flug in den Weltraum. Die beiden Hauptziele der Mission waren das Aussetzen der frei fliegenden Experimente-Plattform EURECA (European Retrievable Carrier) sowie das Experiment TSS (Tethered Satellite Systems). Nach Verlängerung der Mission um einen Tag kehrte er am 8. August 1992 zur Erde zurück. Claude Nicollier verbrachte bei seiner ersten Mission 7 Tage, 23 Stunden und 15 Minuten im Weltraum.

Am Samstag, 25. November 2017 besucht der Schweizer ESA-Astronaut Claude Nicollier das Technik Museum Speyer und hält ab 14.30 Uhr einen Vortrag in deutscher Sprache mit anschließender Fragerunde. In seiner Präsentation berichtet Nicollier über seine vier Weltraummissionen, die ihn unter anderem auch zwei Mal zum Hubble Weltraumteleskop führten. Danach findet in der Raumfahrthalle eine Autogrammstunde mit Fotomöglichkeit statt. Der Vortrag und die Autogrammstunde sind im regulären Eintrittspreis des Museums inbegriffen.