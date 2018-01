Sie dürfen sich mit dem Titel die Erfinder des „Digital Hardcore“ zu sein rühmen. In Deutschland gefeiert und im Ausland verehrt kann Atari Teenage Riot bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Ihre Musik zeichnet sich durch eine beabsichtige Imperfektion aus, durch die Technomusik eine neue Bedeutung bekommt. Ihre Musik soll dadurch vor allem auch eine Message übermitteln, der die Band seit ihrer Gründung in den Neunzigern immer treu geblieben ist. Digital Hardcore, das ist eine Mischung aus Techno-Musik, Hip-Hop, Noise, Metal und Breakbeat. Als Atari Teenage Riot erstmals diese Crossover-Musik produziert ist sie einzigartig in ihrem Schaffen und bekommt schnell viel Anerkennung zugesprochen. Auch durch ihre gesellschafts- und politikkritischen Texte bekommen sie viel Aufmerksamkeit und heben sich von anderen Bands ab. Dieser einmalige Mix aus verschiedenen Genres gepaart mit aussagekräftigen Songtexten sorgte vor allem auch im angloamerikanischen Sprachraum für höchste Reputation. Dabei haben sie es immer geschafft in keine Mainstreamschublade gesteckt zu werden, sondern aus der Masse hervorzustechen. In den alternativen Nischen, in denen sich die Atari Teenage Riot bewegen, erfahren sie schon lange eine größtmögliche Ehrerbietung weltweit. Ihre Fans schätzen sie für ihre Einzigartigkeit und politischen Statements. Sich trauen das zu sagen was man denkt, das schaffen nämlich nur die wenigsten. Und genau deshalb gebührt dieser Band auch eine große Anerkennung.