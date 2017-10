Atilla & Friends

× Erweitern Attila & Friends

"Attila & Friends" ist eine Akustik-Folk-Band mit ausgeprägter Liebe zu Irish Folk und amerikanischem Bluegrass.

Attila Tapolczai aus Budapest bildet das Herz und den Kopf der Band. Der Vollblutmusiker feierte mit seiner Punkrock Band "Hatosagilag Tilos" in seiner Heimat Ungarn große Erfolge. 2005 zog er nach Augsburg und startete das Akustik-Folk Projekt "Attila & Friends". In die Musik von "Attila & Friends" mischen sich die unterschiedlichsten Einflüsse, die Attila durch seine ausgedehnten Reisen quer durch Europa erfahren hat, sowie die bunten Stilmixe, welche die anderen Musiker aus ganz Europa in das Zusammenspiel der Band einfließen lassen.

Attila Tapolczai (Ungarn) - Mandoline

Colm Mac Aodhagain (IRL) - Gitarre

Milan Ikhardt (Slovakei) - Banjo

Peter Wachter (D) - Bass

Johanna Regenbogen (D) - Viola

Hauke Marquard (D) - Fiddle