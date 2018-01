F: Ich könnte sieben Jahre lang jeden Tag nach New York und zurück fliegen, und mein CO2-Fußabdruck wäre immer noch nicht so groß, wie wenn ich ein Kind kriege.

M: Wir werden tolle Eltern sein. (Atmen)

Die Geschichte eines Paares, einer Liebe, eines Lebens. Es beginnt mit dem Wunsch des noch jungen Mannes nach einem gemeinsamen Kind, am Ende legt die inzwischen alt gewordene Frau Blumen auf sein Grab. Dazwischen liegen Wünsche, Zweifel, Konflikte und Chaos.Globale Erwärmung, Naturkatastrophen und ein immer unberechenbareres Klima sind noch die harmloseren Folgen. Krisen und sogar Bürgerkriege um Wasser, Nahrung, Ressourcen sind gar keine allzu fernen Szenarien. Und sind Kinder ökologisch vertretbar? Mit zehn Tonnen CO2 wird ein neuer Mensch die alte Welt einmal belasten. Ist es ökologisch und moralisch vertretbar, ein Kind zu bekommen? Oder schafft nicht gerade der Nachwuchs die Motivation für gesellschaftliche Visionen?Macmillan bringt das Dilemma der modernen Mittelschicht auf den Punkt, und das ist zum Schreien komisch. Schonungslos wie respektvoll legt er die Untiefen einer möglichen modernen Beziehung frei, was sowohl tief berührt als auch befreiend komisch ist.The clock is ticking! What's it going to be, the baby or the bomb? Lungs tells the story of a couple contemplating having a child in a world of global anxiety and political unrest. If they over think it, they'll never do it. But if they rush, it could be a disaster. What will be the first to destruct -- the planet or the relationship? Nominated for the Helen Hayes Best New Play Award, The Washington Post called Lungs "A bracingly dramatic walk through the thicket of couples communication...Smart and stimulating." Ich bin seit zehn Jahren mit meiner Frau zusammen, und es war immer klar, dass sie Kinder will. Wir haben gehofft, dass sich dieser Wunsch bei mir auch irgendwann entwickelt. Doch: Er tat es nicht. Und während meine Frau nicht mehr warten möchte, frage ich mich, warum man sich sein Leben unbedingt versauen sollte. Ich finde nicht einen rationalen Grund für ein Kind, und vermutlich gibt es auch keinen. Das bestreitet nicht eimal meine Frau, doch der Wunsch ist halt da. Liebt man seine Kinder automatisch wenn sie erst einmal da sind?Andre, 35 (Leserbrief, September 2016)Duncan MacmillanDer Brite Duncan Macmillan, geboren 1980, ist Autor und Regisseur. Für Atmen gewann er 2013 bei den Off West End Awards den Preis für das beste neue Stück.Regie: Marcus HelmSchauspiel: Theresa MerzStefan VitelariuDauer: 75 Minuten. Keine Pause