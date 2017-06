× Erweitern Außer Spesen nichts gewesen

»Außer Spesen nichts gewesen« diese turbulente und ziemlich heiße Komödie von Bernd Gombold steht dieses Jahr auf dem Programm des Ensembles »Theater in Braunsbach«. Es sei nur so viel verraten: Bei Familie Müller herrscht Aufbruch-Stimmung, denn alle Familienmitglieder stehen kurz vor einer Reise. Weil jedoch keiner wie geplant verreist und weil jeder versucht durch wilde Geschichten sein »kleines Geheimnis« zu vertuschen, herrscht plötzlich blankes Chaos bei den Müllers. Opa Gustav bekommt geheime Pakete geliefert und auch sein Sohn Gottfried muss sich kräftig anstrengen, damit ihm nicht alles um die Ohren fliegt. Und was hat eigentlich der Paketzusteller Martin mit der ganzen Sache zu tun? Wie diese turbulente Geschichte endet – lassen Sie sich überraschen und besuchen Sie das Freilichttheater Braunsbach.