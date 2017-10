Sie hat Lieder für George Benson und Randy Crawford geschrieben, für Celine Dion Backing Vocals gesungen. Mit ihrer eigenen Band wird sie in der New Yorker Szene als "the next big thing" gehandelt.

Jetzt kommt Audrey Martells erstmals als Solo Künstlerin nach Europa und präsentiert ein Repertoire an Jazz Standards und Eigenkompositionen, das so klingt wie diese Frau ihr Leben lebt: kraftvoll, verwundbar, lebensfroh. Ihre Stimme hat zugleich Power und Agilität, ihr Stil ist vom Soul engefärbt, ihr Rhythmus verankert in der Erdigkeit jamaikanischer Vorfahren. Die Presse nennt Martells in einem Atemzug mit Erykah Badu und Tina Turner. "Songwriting so good it freaks me out," schreibt Online Music Review, und meint zum Schlusst: "Way above five stars even on a five star scale!"

Der New Yorker Pianist Walter Fischbacher, international von der Fachpresse als "super funky" bezeichnet hat mit Jazzgrössen wie Randy Brecker, Ingrid Jensen und Chico Freeman gearbeitet. Ursprünglich aus Österreich lebt er seit 1994 in New York wo er sein sein elektrisierendes Trio “Phishbacher” vorantreibt. "The best post-bop this side of Herbie Hancock and Tony Williams" (AllAboutJazz) "Melodic, tasteful, relaxed yet powerful … " (Jazz'n Arts)

Audrey Martells – vocals

Walter Fischbacher – piano, keys

Petr Dvorsky – bass

Ulf Stricker - drums