Auf dem Gipfel der Welt

Eine frei erzählte Geschichtenreise durch Südamerika mit Christine Lander, musikalisch umrahmt von Sergio Vesely

Vom Hafen in Venezuela bis zum Vulkan Chimborazo, vom "Paradies auf Erden" über verseuchte Missionen bis hin zum Reich des Giftes - im Glauben, alles erforschen und das Geheimnis des Lebens lösen zu können, reisen Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland 1799 nach Südamerika. Sie entdecken dort unzählige Pflanzen- und Tierarten, folgen unbekannten Flussläufen, ergründen Höhlen, besteigen Vulkane und vermessen die Welt.Die Erzählerin Christine Lander folgt den Forschern durch den Kontinent und verbindet auf einzigartige Weise Geschichten des Forschungsreiseabenteuers mit indigenen Märchen und Mythen. Virtuos und vergnüglich verquickt sie frei fabulierend Geschichte mit Geschichten.Sergio Vesely wird die Veranstaltung musikalisch umrahmen. Der Allroundkünstler aus Chile lebt seit 40 Jahren in Baden-Württemberg. Er verbindet in seiner Arbeit das Wort mit der Musik: Er schreibt eigene Lieder, vertont deutsche und spanische Dichter, macht Konzertlesungen und literarisch-musikalische Wanderungen durch Stuttgart und anderswo. Am liebsten spielt und singt er zur Gitarre die Musik Lateinamerikas.