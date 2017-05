Auf den Junginger Hausberg

Startpunkt ist heute bei der Kirche in Jungingen. Von dort gehen wir erst durch die Stadt in Richtung Schlatt. Noch in der Stadt biegen wir nach Süden ab und steigen durch den Wald zur Junginger Hütte auf. Dort folgen wir dem Weg auf dem Neuberg in Richtung Alb. Nach einem erneuten Anstieg erreichen wir den Albtrauf und folgen diesem nach Osten zum Hoher Berg. Hier steigen wir nach Jungingen ab und kehren zu unserem Parkplatz zurück.

Ca. 10km, 600 Höhenmeter, 4 Stunden

Weitere Infos und Preise: www.wanderparadies-hechingen.de