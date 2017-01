Wohl keiner bewirkte so viele Veränderungen in er Stadt wie Johannes Brenz. Der Reformator war Luthers Mann in Süddeutschland. Von 1522 bis 1548 prägte er das Kirchenwesen, die Bildungseinrichtungen und die sozialen Hilfen der Stadt. Nach dieser Kirchen- und Stadtführung lohnt sich ein Besuch der profanierten Johanniterkirche mit vielen hochkarätigen Kunstwerken aus der Zeit der Reformation.