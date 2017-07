Auf Flügeln der Liebe - Berühmte Verdi-Arien

D`amor sull`ali rosee – das heißt „Auf Flügeln der Liebe“.

Ein Opernarienabend der besonderen Art! Wunderschöne Melodien und große Dramatik mit der ganzen Gefühlsbreite von Liebe, Sehnsucht, Verzweiflung und Glücksgefühlen vereint Giuseppe Verdi, der größte Italienische Opernkomponist in seinen Opern.

Die dramatische Sopranistin Lucia-Maria Feix wird Arien aus Verdis Opern IL TROVATORE, AIDA, NABUCCO, LA FORZA DEL DESTINO, DON CARLO und UN BALLO IN MASCHERA komplett unverstärkt vortragen. Mit ihrer farbenreichen großen dramatischen Stimme über 3 Oktaven wird Lucia-Maria Feix durch schönste Klänge, Koloraturen, Pianissimi und fasczinierender Dramatik mit großen Gefühlen ihr Publikum in diese fantastische Opernwelt entführen.

Lucia-Maria Feix hat Gesang in Italien am Centro Lirico in Padua bei Prof. Iris Adami Corradetti studiert und in Meisterkursen am Mozarteum in Salzburg und in Santa Margherita Ligure mit Ihrer Teilnahme an Auswahlkonzerten die Perfektionierung abgerundet. Sie gab wiederholt im großen Festsaal der Stadthalle Heidelberg Verdi-und Puccini- Konzerte, ebenso im Pfalzbau Ludwigshafen und verschiedenen Kurorten, unter anderem im großen Kursaal Bad Kreuznach, sie sang an zahlreichen Matineen und wurde auch in Hockenheim für ein Jubiläumskonzert engagiert.

Seit einigen Jahren arbeitet sie mit dem Korrepetitor und Komponisten für Neue Musik Jürgen Sting-Lamadé. 2016 hat sie mit ihm zwei aktuelle CDs in den Bauer-Studios Ludwigsburg produziert, eine CD mit Verdi- Opernarien und eine CD mit Geistlichen Stücken und Ave Maria, die nach dem Konzert erworben werden können.

Konzertprogramm

Begrüßung des Publikums durch einen Conferencier mit kurzer Konzerteinführung und jeweiliger Einleitung der ArienOuvertüre einer Verdi-Oper am Flügel gespielt.LA FORZA DEL DESTINO: Pace, pace mio Dio ( Arie der Leonora)IL TROVATORE : Tacea La notte ( Arie der Leonora)IL TROVATORE : D` amor sull`ali rosee ( Arie der Leonora)DON CARLO : Tu che le vanita ( Arie der Elisabetta)

Pause

Kurze erneute Einleitung in den 2. Teil des Konzertes durch den Conferencier.AIDA : Ritorna vincitor ( Arie der Aida)AIDA : O patria mia ( Arie der Aida)NABUCCO : Anch`io dischiuso un giorno ( Arie der Abigaille)Un BALLO IN MASCHERA : Ma dall`arido stelo di vulsa ( Arie der Amelia)

Lucia-Maria Feix ( Sopran)Jürgen Sting- Lamadé ( Flügel)