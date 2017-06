Aufschlag. 30 Jahre Backnanger Künstlergruppe

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Backnanger Künstlergruppe zeigt die Galerie der Stadt Backnang vom 08.07. bis 29.07.2017 in einer Jubiläums-Ausstellung aktuelle Werke der derzeit vierzehn Mitglieder zählenden Künstlergruppe.

Über all die Jahre hinweg hat sich die Backnanger Künstlergruppe ihre Lebendigkeit, Vitalität, Offenheit, Diskussionsfreudigkeit und Kreativität bewahrt – eine Tatsache, die gerade auch in der Veränderung der personellen Zusammensetzung nachzuvollziehen ist. Traditionelle Voraussetzung der Mitgliedschaft ist eine professionelle Ausbildung an einer Akademie oder Hochschule.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1987 ist die Künstlergruppe aus der Kulturpolitik der Stadt Backnang nicht mehr wegzudenken. So wirkt sie u.a. engagiert an zahlreichen Ausstellungsprojekten in den Partnerstädten Annonay, Chelmsford, Bácsalmas oder Chioggia bei Venedig mit. Das Geheimnis für dieses so beständige, wichtige und fruchtbare Wirken liegt nicht zuletzt darin, dass die in künstlerischen sehr unterschiedlichen Traditionen und Gattungen verwurzelten Künstlerinnen und Künstler sich sowohl thematisch als auch künstlerisch ihre Eigenständigkeiten bewahrt haben und darüber hinaus für Impulse und Anregungen von Innen und Außen stets offen blieben. Diese Bereitschaft, die eigenen Positionen immerwährend auf den Prüfstand und jeder Diskussion zu stellen, verdeutlicht auch der Titel der Ausstellung: ‚Aufschlag‘, was je nach Betonung der Silben vielfältige Assoziationen anzuregen weiß, die – und das ist das Spannende – allesamt zulässig sind.

Zum 30-jährigen Jubiläum präsentieren Ursula Draxler, Ernst Hövelborn, Sieghart Hummel, Barbara Kastin, Ernst Keller, Uli Olpp, Gregor Oehmann, Gilbert Peckels, Herbert Seybold, Georg Staab, Cindy Velz, Elke Vetter, Rainer Vogt und Peter Wolf Malereien und Zeichnungen, Fotografien, Druckgrafiken, Collagen und Skulpturen.

Die Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten www.galerie-der-stadt-backnang.de.

Der Eintritt in die Ausstellung ist wie gewohnt frei. An den Wochenenden wird jeweils ein Mitglied der Backnanger Künstlergruppe in der Ausstellung anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.