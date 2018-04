Aufstand - Das allmähliche Aufkündigen der Zukunft

Einmischung erwünscht? Widerstand: mitgestaltende Bürgerpflicht oder wirkungsloses Aufbegehren? Aufstand: Chance auf Neubeginn oder Verhärtung der Fronten? In unruhiger, lokal und global unsicherer Zeit setzt sich die Ausstellung mit Widerstand, Aufstand und Aufruhr auseinander. Wenn Menschen sich gegen die herrschende Politik zusammenschließen und aufbegehren, so kann dies Veränderung zum Besseren, zu mehr Gerechtigkeit bewirken; es kann aber auch zu Massenaufstand, Bürgerkrieg, antikolonialem Kampf, und bis hin zu Völkermord führen.

Thematisiert werden von den Künstler/-innen unter anderem ökonomische Veränderungen, die Ungleichheit verstärken und das Aufbegehren dagegen hervorrufen, oder auch Ängste, die durch kollektives Handeln bei Demonstrationen hervorgerufen werden. Untersucht werden Unruhen und Ausschreitungen an verschiedenen Orten der Welt von der kolonialen Moderne bis heute. In ihrer künstlerischen, sozialen und politischen Praxis erkunden die an diesem Projekt Beteiligten die komplexe Realität staatlich gelenkter gesellschaftlicher Spaltung, rassistischer Gewalt, jüngster Genozide und polizeilicher Kontrolle.

Einerseits gehört zu Aufruhr auch – mit den Worten eines Theoretikers der italienischen Linken, Franco ‚Bifo‘ Berardi, und des britischen Kulturwissenschaftlers Mark Fisher – das langsame Aufkündigen von Zukunft; andererseits kommt im Widerstand der rebellische Geist, das noch nicht disziplinierte und angepasste Wesen einer Gesellschaft zum Ausdruck, die Mikropolitik der Menge, die Veränderung herbeiführen kann.

Beteiligte Künstler-/innen:

Vernon Ah Kee, John Akomfrah , Chto Delat, Dilip Gaonkar/Liam Mayes, Gauri Gill, Louis Henderson, Satch Hoyt, Jitish Kallat, Glenn Ligon, Daniel Joseph Martinez, Natascha Sadr Haghighian, SAHMAT, Chandragupta Thenuwara, Ala Younis

Kuratorin der Ausstellung: Natasha Ginwala

Kuratorische Assistenz: Krisztina Hunya

Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 26. April, 19 Uhr

Weitere Informationen unter http://bit.ly/2pnTjvf

Veranstalter: Institut für Auslandsbeziehungen