Aufstand! Renaissance, Reformation, Revolte im Werk von Käthe Kollwitz

In den Jahren 1902 bis 1908 schuf Käthe Kollwitz ihren zweiten Aufsehen erregenden grafischen Zyklus: „Bauernkrieg“. Die meisterhaft gedruckten, tief berührenden Blätter thematisieren die große soziale Erhebung der frühen Neuzeit; gleichzeitig vollzieht Käthe Kollwitz in ihnen auch eine persönliche künstlerische Revolution und den Durchbruch in die Moderne.

Die vom Käthe Kollwitz Museum Köln zum 150. Geburtstag der Künstlerin erarbeitete Ausstellung veranschaulicht mit zahlreichen, größtenteils aus den eigenen Beständen stammenden Zeichnungen und Druckgrafiken die Entstehungsgeschichte des Zyklus.