Augen und Ohren auf!

Am 5. Dezember ist es wieder soweit: die Stuttgarter Kinderfilmtage starten in eine knappe Woche voller Spaß, Kreativität und Anregungen für die Filmarbeit. Auch in diesem Jahr sind wieder die besten, neuesten, trickreichsten Filme aus aller Welt für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren zu sehen. Brandneue, in Stuttgart noch nie gezeigte Filme konkurrieren um den von einer Kinderjury vergebenen Preis. Wie immer im Programm sind die besten Kindertrickfilme des Internationalen Trickfilmfestivals. Der Länderschwerpunkt widmet sich den Niederlanden und ein Themenschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Erleben von Musik und Sound. Und nach den Filmen können die kleinen Zuschauer/innen bei Mitmachaktionen, Treffen mit Filmschaffenden und Workshops selbst aktiv werden.