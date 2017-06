August Burns Red – Messengers 10 Year Anniversary Tour

Ein beeindruckendes Beispiel für das innovative Entwicklungspotenzial harter Musik sind AUGUST BURNS RED aus Lancaster/Pennsylvania. Sie hoben Metalcore – eine Verbindung von Metal-Riffs mit der Intensität des Hardcore – auf eine neue Ebene. Ihr drittes Album „Constellations“ (2009) schaffte es auch ohne Hitsingle in die Top 30 der Billboard Charts, der 2011 veröffentlichte Nachfolger „Leveler“ stieg bis auf Platz 11 in den USA und erhielt hohe Notierungen in England und Skandinavien. Seit ihrem 2013 erschienen Werk „Rescue & Restore“ gehören AUGUST BURNS RED in den USA nun endgültig zu den Top Ten-Kandidaten: Sowohl dieses sechste als auch ihr letztes, Ende 2015 veröffentlichtes Album „Found In Far Away Places“ stieg bis auf Platz 9 und konnte auch international viele hohe Chartplatzierungen erreichen. Nun kommen AUGUST BURNS RED zwischen dem 1. und 23. August für drei ganz spezielle Shows in Köln, Stuttgart und Aschaffenburg: An diesen Abenden werden sie – neben einer Auswahl der größten Fan-Favoriten – das zehnjährige Jubiläum ihres großartigen zweiten Albums „Messengers“ feiern, indem sie es in voller Länge darbieten.

In den letzten Jahren tauchten zahlreiche Bands auf, die die Idee von harter Musik weiterentwickeln. AUGUST BURNS RED haben sich die Variabilität in Tempo, Lautstärke und Komplexität von ihren Vorbildern abgeschaut und virtuos umgesetzt. Zum einen gelingt es ihnen, den Intellekt des Metalcore mit einem intensiven Gefühl purer Leidenschaft zu verbinden. Zum anderen sorgt ihre Verankerung im christlichen Glauben für Aufrichtigkeit und Authentizität. Hier stehen fünf junge Männer auf der Bühne, die auch wirklich meinen, was sie singen und spielen. Diesen Eindruck vermitteln AUGUST BURNS RED seit ihrer Gründung im Jahr 2003, als sie noch gemeinsam die Schulbank drückten. Schon ihre ersten Konzerte waren Stadtgespräch und im Internet wuchs ihre Anhängerschaft stetig. Bis heute wurden ihre Songs auf MySpace über 35 Millionen Mal gespielt, bei YouTube wurden ihre Videos über 25 Millionen Mal abgerufen. Zwei Jahre nach ihrer Entstehung erschien das Debütalbum „Thrill Seeker“, das den Grundstein für eine weitere Qualität legte: unermüdliches Touren.

Der Nachfolger „Messengers“ von 2007 eroberte die Nr. 1 der ‚Christian Rock Charts’ und verkaufte sich allein im Erscheinungsjahr knapp 100.000 Mal. Das dritte Album „Constellations“ landete 2009 auf Platz 24 der US-Charts. Mit dem 2011 erschienenen Werk „Leveler“ lieferten Jake Luhrs (Gesang), JB Brubaker und Brent Rambler (Gitarren) sowie Dustin Davidson (Bass) und Matt Greiner (Drums) ein Meisterstück ab.

Stets getrieben von dem Bedürfnis nach Weiterentwicklung, stellte die Band Ende 2012 mit „Sleddin’ Hill – A Holiday Album“ ein rein instrumentales, mit Jazz, Punk und Progressive Rock liebäugelndes Konzeptalbum vor, mit dem sie neue Grenzen innerhalb ihres Genres austesteten. Diese Experimente kamen auch der Arbeit an ihrem sechsten Album „Rescue & Restore“ zugute, das sich bei seinem Erscheinen im Juni 2013 als ihr kommerziell bislang erfolgreichstes erwies – und als ihr künstlerisch vielseitigstes. Mittlerweile kann man AUGUST BURNS RED getrost als weltweit federführende Formation des Metalcore betiteln, wie sich auch an dem internationalen Erfolg des Ende 2015 veröffentlichten Albums „Found In Far Away Places“ ablesen lässt – sowie dem Umstand, dass sie bei den kommenden Grammy-Awards eine Nominierung in der Kategorie „Best Metal Performance“ erhielten.

Neben den mittlerweile aufgenommenen Arbeiten zu ihrem achten Studioalbum steht 2017 aber ganz im Zeichen des zehnjährigen Jubiläums ihres brillanten Frühwerks „Messengers“. Zum ersten Mal wird die Band das gesamte Album in chronologischer Reihenfolge auf die Bühne bringen, während sie im zweiten Teil ihrer Shows ein atemberaubendes Best Of ihrer größten Hits der weiteren sechs Alben biete