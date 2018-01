Aurea - Variations on Bach

Von den ersten Zeilen des Alten Testaments ausgehend, entwickelt sich „Aurea“ als choreographisches Spiel zum Thema Ordnung, Struktur und dem Gegenteil davon: Chaos.

Auch die Musik Johann Sebastian Bachs (1685 – 1750) sucht und findet durch ihre mathematische Struktur Schönheit in der perfekten Ordnung. So gibt das „Musikalische Opfer“ der Choreographie Struktur: Variation, Kontrapunkt, Modulation führen den Zuschauer/Zuhörer in eine Welt, in der Rationalität und Gefühl Form erhalten durch Klang und Gesten der Musiker und Tänzer. Wie ein geheimnisvolles Flüstern von Menschen und Seelen im Schatten eines ungekannten Waldes aus Körperteilen und Instrumenten. Begegnungen zwischen Virtuosität, Natürlichkeit und Nachahmung, Pracht und Einfachheit.

Biblische Konnotationen und mathematische Muster bilden die Basis für einen Dialog „schwarzer“ Ahnenfiguren zwischen Vergangenheit und Zukunft in einer organisch-dystopischen Landschaft. Wie aus einem Kokon schälen sich eigenartige schwarze Gestalten aus Papierbergen. Sie erwachen nach einem langen Schlaf, werden zunehmend menschlich, nehmen wahr, fühlen. Ihre 'Evolution' transformiert den Raum und lädt den Besucher ein auf eine Reflexion über Leben und Tod.