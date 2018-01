Mit der Kammerfrau der Kurfürstin unterwegs

Madame de Pigage ist Kammerfrau der Kurfürstin und Ehefrau des kurfürstlichen Oberbaudirektors. So erfährt sie alles, was es an Neuem gibt, und kann von den Bauprojekten in Mannheim und Schwetzingen über die aktuelle Mode bis zu den neuesten Flohfallenberichten. Weil die Kurfürstin jeden Moment vorbeikommen könnte, lernen die Gäste die Grundbegriffe des Benehmens bei Hofe.