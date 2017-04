Aus einem Zettel wird viel Freude - Engelbergschule

Im Rahmen des miniDRAMA 2017 werden insgesamt sieben verschiedene Grundschulen ans JES kommen und ihre Theaterprojekte vor den anderen Schulen und öffentlichem Publikum präsentieren.

In dieser Spielzeit veranstalten wir miniDRAMA, die Grundschultheatertage am JES.Wir wünschen uns ein breites Spektrum an Geschichten und Darstellungsformen für miniDRAMA. Das kann heißen, dass eine Geschichte als Grundlage dient oder dass Stücke selbst entwickelt werden. Dass Collagen entstehen, die aktuelle Ereignisse aufgreifen, dass Texte szenisch umgesetzt werden oder oder oder... Möglichkeiten gibt es viele und der Phantasie darf freier Lauf gelassen werden.

Wir ermutigen Sie auch, kleine Szenen oder Ausschnitte aus der Ganztagsbetreuung zu zeigen, die vielleicht nur eine Dauer von zehn Minuten haben. Oder das Ergebnis von einer AG zu zeigen, das noch nicht ganz perfekt ist.Voraussetzung ist nicht das Erarbeiten und Präsentieren eines ganzen Stückes, sondern die Lust, das zu zeigen, was in der gemeinsamen Arbeit mit Ihren GrundschülerInnen entstanden ist.

Wir wollen den intensiveren Austausch zwischen den GrundschülerInnen der einzelnen Ensembles ermöglichen und den Grundschultheatergruppen die große Bühne bereitstellen. Natürlich müssen die Theatergruppen garantieren, dass sie bei miniDRAMA nicht nur selbst auftreten werden, sondern sich auch die anderen Gruppen ansehen, sich an den Workshops beteiligen und die Zeit nutzen, gemeinsam in einen intensiven Austausch über die Arbeit zu kommen.

Stuttgarter Grundschultheatertage - miniDRAMA vom 29. bis 31. Mai 2017