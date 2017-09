"Aus voller Kehle für die Seele" richtet sich an alle Menschen, die gerne singen! Und wo kann das mehr Spaß machen als im Freien unter dem Sternenhimmel im Sudhausbiergarten. Eingeladen sind alle: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können, es ein wenig können oder es oft tun. "Aus voller Kehle..." ist kein Chorprojekt, sondern eine Verabredung zum Singen. Spaß steht im Vordergrund, Spaß am gemeinsamen Singen, Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Berührtsein, an Emotionen. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf die Leinwand projiziert. Patrick Bopp alias Memphis von der VocalComedyTruppe "Füenf " gibt den musikalischen Moderator am Klavier, singt vor, motiviert, bietet Begleitstimmen an und badet gemeinsam mit allen im Vokalsound, der leicht und wie von selbst entsteht. Ihr könnt gleich mitsingen oder zuerst zuhören, die Hauptmelodie oder eine Gegenstimme wählen. Und ihr habt die Freiheit auch mal falsch zu singen und nach Herzenslust gemeinsam zu scheitern. Patrick bringt Lieder mit: Rock- und Popsongs, Couplets der 20er, Volkslied, Kinderlied, Rap, Ska oder Jodler. Jeder kann Vorschläge machen, die sofort umgesetzt oder für das nächste Mal vorbereitet werden. Gesungen wird 2x45 Minuten mit einer kleinen Pause, der Waldbiergarten ist bestuhlt und die Bar hat geöffnet!

