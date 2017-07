× Erweitern Bundesagentur für Arbeit Ludwigsburg

Kurzentschlossene Ausbildungsplatzsuchende haben am Mittwoch, 19. Juli 2017, von 13:00 – 16:00 Uhr die Chance, sich im Kulturzentrum Ludwigsburg noch einen Ausbildungsplatz für dieses Jahr zu sichern.

Bei der Messe „`S pressiert – Die Ausbildungsplatzbörse für Kurzentschlossene“, die von der Fachkräfteallianz Landkreis Ludwigsburg organisiert wird, treffen rund 30 Arbeitgeber und zukünftige Azubis aufeinander, lernen sich kennen und führen erste Vorstellungsgespräche. Und wenn alles gut läuft, wird der Ausbildungsvertrag unterschrieben.

Gute Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben die Fachkräfteallianz ermuntert, dieses Messeformat erneut anzubieten

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wird es auch in 2017 eine Fortsetzung der Ausbildungsplatzbörse für Kurzentschlossene geben. „Vor dem Beginn der Sommerferien sind noch viele Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz und nicht wenige Klein- und Mittelständische Unternehmen bieten noch freie Ausbildungsplätze für den September an. Mit der Ausbildungsmesse „`S pressiert“ wollen wir dazu beitragen, dass die Jugendlichen und die Betriebe mit einer klaren Ausbildungsperspektive in die Ferienzeit gehen.“ erklärt Martin Scheel, Leiter der Agentur für Arbeit Ludwigsburg.

Freie Ausbildungsstellen für 2017, Beratung, Bewerbungsmappencheck

Bei der Messe werden die Jugendlichen auf Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen treffen, die freie Ausbildungsstellen für das anstehende Ausbildungsjahr anbieten. Dabei ist es wichtig, wie bei einem normalen Vorstellungsgespräch auch, gut vorbereitet an den Start zu gehen. Für diejenigen, die mit ihrer Bewerbungsmappe noch unsicher sind, bieten Fachleute der Arbeitsagentur und des Jobcenters einen individuellen Bewerbungsmappencheck an. Zudem stehen den Besucherinnen und Besuchern Experten von IHK, Jobcenter und Arbeitsagentur für alle Fragen rund um den Einstieg in eine Ausbildung zur Verfügung.

Letzte Chance - wenige Standplätze stehen den Arbeitgebern noch zur Verfügung

Sind Sie auf der Suche nach dem passenden Azubi für 2017? Sie möchten mit einem Info-Stand Ihren betrieblichen Erfolg und die Zukunft sichern? Dann melden Sie sich bitte noch schnell an unter Ludwigsburg.Fachkraefteallianz@arbeitsagentur.de.

Übrigens: Die anfallenden Kosten werden von der Fachkräfteallianz Landkreis Ludwigsburg getragen.