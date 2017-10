Ausgerastet

Neues Jugendtheaterstück des Campus Theaters mit Unterstützung des Ensembles der KulturWeltKids. REGIE Judika Hüttmann und Susanne Piwonka. ES SPIELT Das Campus Theater KuWeKis

DAS STÜCK

Sechs Jugendlichen droht der „Jugendknast“. Durch eine richterliche Anordnung treffen sie im „AAT", dem Anit-Aggressivitäts-Training aufeinander. Was machen sie aus ihrer letzten Chance? Warum sind sie hier gelandet? Sind sie wirklich kriminelle Jugendliche und Wiederholungstäter? Oder resultieren ihre Straftaten aus Hilflosigkeit und Verwahrlosung? Verstecken sich dahinter erlernte Überlebensstrategien? Gibt es für die Jugendlichen eine Zukunft ohne Gewalt oder sind sie im Strudel der Kriminalität gefangen?

ENSEMBLE

Im Zeitraum von November 2016 bis Februar 2017 wurde in Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogin Judika Hüttmann ein neues Campus Theater Ensemble bestehend aus elf Darstellern im Alter von 17 bis 27 Jahren zusammengestellt. Seit Januar 2017 wurden in den Proben zum Thema "ungebremmste Gewalt unter Jugendlichen" eigene Szenen entwickelt, aus denen durch das Autorenteam der KulturWelt ein eigenes Stück entstand. In kleineren Szenen wird zusätzlich das Kinderensemble der KulturWelt mit zehn Darstellern zwischen 11 bis 14 Jahren zu sehen sein. Seit April 2017 befinden sich beide Ensemble in einer intensiven Rollen- und regelmäßigen Probenarbeit mit Ziel der Aufführungen im Herbst 2017 in der Reithalle der Karlskaserne.

SCHULISCHE EIGNUNG

Der Erfolg der vergangenen Jugendtheaterproduktionen zeigt, dass beeindruckendes Jugendtheater in Ludwigsburg möglich ist. Jugendliche und Kinder spielen für Jugendliche und Kinder! Die Stücke werden vom Leitungsteam der KulturWelt e.V. thematisch passend zum Alter der Spieler und ihrer Lebenssituation ausgesucht oder eigens entwickelt. Durch das Aufgreifen wesentlicher Themen und Fragen heranwachsender Jugendlicher und die gemeinsame Entwicklung des Stücks mit den jungen Darstellern wird ein hohes Maß an Authentizität und Realitätsnähe erreicht. In Nachbereitungen unserer Stücke mit den Schulklassen können die Theaterpädagogen sehr intensiv in die Thematik einsteigen und direkten Bezug auf Eigenerfahrungen nehmen. Nach den Schülervorstellungen werden wieder Gesprächsrunden zwischen Darstellern und Schulklassen angeboten.