Auslandsstudium in den USA

Ein Austauschsemester oder gar ein ganzes Studium an einer amerikanischen Universität zu verbringen ist der Traum vieler Studenten und Studentinnen und bedarf genauer Planung. Ehemalige Austauschstudierende vom d.a.i. Tübingen informieren im Rahmen einer Präsentation über die wichtigsten Fakten und Vorgehensweisen bei der Bewerbung an einer amerikanischen Universität. Folgende Themen werden am Mo. 19.6. um 18:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen besprochen: Nach welchen Kriterien sollte eine Universität ausgewählt werden? Mit welchen Kosten muss gerechnet werden bzw. welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Welche Tests müssen im Vorfeld absolviert werden und wie funktioniert der Visumsprozess? Im Anschluss beantworten die ehemaligen Austauschstudierenden gerne alle weiteren Fragen und teilen ihre Erfahrungen.