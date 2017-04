Sie haben sich entschlossen, loszuziehen. Sie haben ihr Ziel klar vor Augen. Nichts kann sie von ihrem Weg abbringen. Nichts? Eine Geschichte über den Mut, man selbst zu sein.

„Am liebsten würde ich auf einer Insel in der Natur leben.

Ohne Schuhe und Hemden.

Ich hasse Hemden.“

„Manchmal versucht man eher die Ziele anderer zu erreichen, anstatt die eigenen.“

“I just want to make myself happy.”

„In diesen Zeiten ist es schwer zu lieben. Wir sind wie Roboter.“

“I have the dream to be a famous singer.”

„Meine Familie war dagegen, dass ich ins Ausland gehe. Ich habe viel dafür gekämpft. Ich habe gesagt, dass ich erwachsen bin und die Welt sehen will. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein Abendteuer erleben muss.“

Künstlerische Leitung: Sarah Fritschi

Mit ihrem diesjährigen Projekt wurde das Theater Club International mit dem Manfred-Müller-Preis 2017 ausgezeichnet.

Der Club International Stuttgart ist Anlaufpunkt und Aktionsraum für interkulturelles Lernen im Zentrum von Stuttgart. Unser Ziel ist, Ankommen und Weiterkommen durch unsere Angebote erfolgreich zu gestalten – mit Freude am Austausch, mit Kreativität und Neugier, mit Toleranz und Gemeinschaftssinn.

Eines unserer Angebote ist das Theater Club International. Wir arbeiten nach dem Ansatz des Biografischen Theaters und geben jungen Menschen aus aller Welt die Möglichkeit, ihre Geschichten, Ängste und Träume in einem geschützten Rahmen miteinander zu teilen. Persönliche Erfahrungen und kreative Ideen vermischen sich schließlich zu einem gemeinsam entwickelten Bühnenstück.

Das Ensemble mischt sich jedes Jahr neu. Aktuell kommen die elf Spieler aus Russland, der Ukraine, Syrien, Deutschland, der Türkei, El Salvador, Georgien und Argentinien.

Dauer: 75 Minuten ohne Pause

Karten: 5 €.