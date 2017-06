Außergewöhnliche Liaison

Zwei starke Solisten treffen sich auf Initiative des Kultursommers dieses Jahr im Zehntkeller von Hohebach zu einer außergewöhnlichen Liaison, aus der ein nicht alltägliches, aber dafür umso spannenderes Klangbild aus klassischer Gitarre und Bandoneon entsteht. Im Mittelpunkt des Abends steht der argentinische Tango nuevo mit den Five Tango Sensations. Astor Piazzolla erzählt in seinem letzten zyklischen Werk fünf Gemütszustände auf beeindruckend expressive Weise. In einen musikalischen Gedankenaustausch zum Tango treten die beiden hochkarätigen Musiker dann mit Werken von J. S. Bach, der auch für Piazzolla ein Vorbild war, und Antonio Vivaldi. Besuchen Sie gerne im Anschluss das traditionelle Brückenfest in Hohebach.