Ausstellung - Anamata - Comics, Zeichnungen, Skizzen

Anamata heißt bei den Maori Zukunft aber auch Jenseits. Zoe Keppeler zeichnet Comics, Maya Keppeler klassisch, Julia Keppeler zwischendrin – so entsteht ein zeichnerischer Dialog zwischen den unterschiedlichen Stilen und Absichten. Die Arbeit an dieser Ausstellung hat im Oktober 2017 begonnen. Dabei stellte sich Julia Keppeler auch die Frage: Kann man mit seinen Kindern ausstellen, auch wenn sie nie ihre Teller wegräumen? Die Ausstellung wird am Dienstag, den 6. Februar um 19:30 eröffnet.