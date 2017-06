Ausstellung - "auto:proto:typ"

Der weltweit renommierte Studiengang Transportation Design zeigt im Gasometer Pforzheim eine Ausstellung zum Design-Prozess im Fahrzeug-Design und skizziert dabei die Entwicklung des Studienfachs. In den letzten 25 Jahren hat der Pforzheimer Studiengang eine Vielzahl erfolgreicher Fahrzeugdesigner hervorgebracht. Ein Anteil an diesem Erfolg liegt in der konzeptionellen Anlehnung des Ausbildungsprozesses an den Designprozess der Automobilindustrie. (Projekt der Hochschule Pforzheim, Fakultät für Gestaltung mit den Fachbereichen Transportation Design in Zusammenarbeit mit Visuelle Kommunikation) Der Eintritt in diese Ausstellung ist frei, das Panorama von Yadegar Asisi ist im Ausstellungszeitraum weiterhin eintrittspflichtig.