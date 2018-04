Ausstellung Bartensteiner Kreis

× Erweitern Bartensteiner Kreis Bartensteiner Kreis

Bis 3. Juni 2018 findet eine Ausstellung des Bartensteiner Kreises e. V. im Rathaus in Rot am See statt. Es stellen aus: Burga Bauer, Ulrich Frewel, Barbara Frohner-Weidner, Lisa Hopf, Wilfried Richter, Roswitha Maria Schäfer, Ilse Springer, Edith Stegmeier und als Gastausstellerin, Irene Hornung. Die Vielfältigkeit der Künstler und ihrer Werke regt die Sinne an und eröffnet dem Betrachter unterschiedlichste Erlebniswelten, in den er sich wiederfinden kann.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses, Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Montag, 14 Uhr bis 16.30 Uhr und Donnerstag, 14 bis 18 Uhr und an den Sonntagen: 22.04., 06.05., 13.05., 20.05., 27.05 und 03.06. von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.