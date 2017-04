Heizen mit Holz - Umweltfolgen und Lösungsansätze

„Uralter Baustoff – zeitlos modern. Holzbau in Baden-Württemberg“

Eine Wanderausstellung der Architektenkammer Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landesbeirat Holz Baden-Württemberg e.V.

Wie kommt es, dass sich der archaische Werkstoff Holz innerhalb der letzten Jahrzehnte zum Baustoff der Zukunft entwickelt hat? Die Gründe dafür sind gleichermaßen in neuesten Technologien und Entwicklungen zu suchen wie in einem gewandelten ökologischen Bewusstsein der Gesellschaft. Bereits heute bietet der Holzbau vielfältige Lösungen für ein nachhaltiges, umweltbewusstes und sozialverträgliches Bauen. Gebäude und auch Gestaltungen im Außenbereich verweisen zunehmend auf die beachtliche Innovationskraft auf dem Gebiet der Formfindung, Konstruktion und industriellen Fertigung mit dem natürlichen Roh- und Universalbaustoff Holz. In der neuen Wanderausstellung „Uralter Baustoff – zeitlos modern“ präsentiert die Architektenkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit dem Landesbeirat Holz Baden-Württemberg e.V. darüber hinaus eine Auswahl beispielhafter Holz-Bauten aus ganz Baden-Württemberg: von einer kleinen Schwitzhütte über Wohnhäuser im ländlichen sowie im urbanen Kontext bis hin zu vielfältigen Funktionsgebäuden. Holz, das lange Zeit als billiger Baustoff galt, punktet heute als nachwachsendes, regionales Material mit überzeugender CO2-Bilanz und guten raum-klimatischen Eigenschaften. Kein Wunder also, dass der Anteil der in Holzbauweise errichteten Gebäude in Baden-Württemberg mittlerweile bei rund 24 Prozent liegt. Und ein guter Zeitpunkt, die vielfältigen Möglichkeiten, mit Holz zu bauen, in einer Ausstellung zu dokumentieren.

Die Wanderausstellung „Uralter Baustoff – zeitlos modern“ wird in der Zeit vom 25. Juni bis 13. August 2015 im Foyer des neuen Rathauses in Buchen gezeigt.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 18 Uhr. Ergänzt wird die Ausstellung durch die ausliegende Broschüre „Nachhaltiges Bauen – was steckt dahinter?“

Daten:

03.05 - 26.05.2017

Ort:

Rathaus Buchen