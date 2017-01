Ausstellung in der Kreuzkirche: Udo Lindenberg + Janosch

Nach dem Erfolg unserer beiden Doppelausstellungen "American Dreams" der US-Künstler James Rizzi und Leslie G. Hunt 2015 und "Visionen und Farben der Poesie" der beiden katalanischen Künstler Salvador Dali und Joan Miro im vergangenen Jahr wollen wir ein drittes Doppel wagen:Udo Lindenberg und Janosch.

Ein Rockmusiker, der malt und ein Illustrator, der schreibt - auf den ersten Blick eine sehr eigenwillige Komposition. Doch die beiden durchaus renommierten Künstler verbindet vieles. Beide drücken sich in mehreren Kunstformen aus. Janosch in Radierungen, Aquarellen und hochkarätigen Illustrationen, aber auch in Texten. Lindenberg als Musiker, Texter, Autor und Filmproduzent, aber auch als bildender Künstler mit seinen vielbeachteten panischen Likörellen.

Wie jede Kunstausstellung in der Kreuzkirche hat auch diese den Anspruch, etwas Neues und nie Dagewesenes zu präsentieren. Diesmal ist es die die Kombination der Künstler. Sie sind mit 140 Werken vertreten, die einen Querschnitt durch ihr künstlerisches Schaffen zeigen.

Mit einem vielseitigen Rahmenprogramm sowie speziellen Führungen für Kinder und Erwachsene erfüllt die Ausstellung auch wieder die Intention, Kunst für alle erlebbar zu machen.