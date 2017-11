Die Mitglieder des Film- und Fotoclubs Feuchtwangen laden ab Freitag, 17. November, zu einer faszinierenden Ausstellung in die Feuchtwanger „Galerie Wolfrum“ ein.

Zwölf Hobbyfotografen präsentieren dabei unter dem Motto „Kunst in schwarz-weiß“ eine Variation aus Landschafts-, Tier-, und Makrobildern, Portraits sowie experimentelle Arbeiten. Rund 50 teils großflächige Werke werden in der vier Wochen dauernden Ausstellung in „Wolfrums Galerie“ am Vorderen Spitzenberg vorgestellt. Die Freizeitfotografen haben dabei ein besonderes Augenmerk auf die Motivwahl gelegt. Nicht die üblichen Reisebilder sind zu sehen, sondern aufwendig ausgearbeitete Fotoarbeiten.