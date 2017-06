Ausstellung - Katharina Meister

Katharina Meister studierte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Das bevorzugte Medium der Künstlerin ist Papier. Zeichnungen und Papierschnitte gruppiert sie in alten, ausrangierten Kästen, in denen ehemals Pflanzen und tote Insekten aufbewahrt wurden. Politische und soziale Themen stehen im Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens. Ihr Interesse gilt besonders dem Umgang des Menschen mit der Natur, den möglichen Folgen des von ihm verursachten Klimawandels und welche Form ein zukünftiges Leben haben kann. All dies ist in ihren Werken nicht auf den ersten Blick sichtbar, sondern eröffnet sich erst bei detaillierter Betrachtung, genau wie die Veränderungen in der Natur meist nicht sofort wahrgenommen werden.In Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Neckar-Odenwald e.V.

Öffnungszeiten: Sa.: 11 - 15 Uhr, So.: 14 - 18 Uhr