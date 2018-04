Ausstellung: Leben im Alter

Die BSW-Fotogruppe Würzburg präsentiert anlässlich des Jubiläums „40 Jahre Seniorenvertretung der Stadt Würzburg“ eine FotoAusstellung, die vor allem lebensfrohe und agile Senioren zeigt. Ob beim Computerkurs, in Spielrunden, beim Seniorensport, Ausübung eines Hobbys, Nebenerwerbs oder einfach beim Relaxen, die über 60 großformatigen Bilder in Schwarz/Weiß und Farbe zeigen durchweg Situationen und Möglichkeiten, den Lebensabend abwechslungsreich und interessant zu gestalten. Einige Mitglieder der Gruppe sind selbst bereits Senioren und ehrenamtlich in der Seniorenarbeit aktiv tätig. Die Ausstellung findet ab 20. April in den Gängen des Rathauses statt, ab Mai auch im Oberen Foyer und ist zu sehen bis Freitag, 25. Mai zu den Öffnungszeiten des Rathauses, Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 13.30 Uhr. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 4. Mai 2018 um 10 Uhr im Oberen Foyer, danach findet eine Besichtigung in den Gängen statt.