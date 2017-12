Ausstellung: Licht der Finsternis - Finissage

Ausstellung mit Weihnachtsgrafiken von Hermann Riederer im Wildbad Rothenburg. Vernissage ist am 10.12., 15 Uhr in Anwesenheit des Künstlers.

Hermann Riederer, Mitglied im Rothenburger Künstlerbund, stellt seine Weihnachtsgraphiken aus. Ehemals Lehrer am Gymnasium Carolinum in Ansbach, an der Deutschen Schule in Brüssel und zuletzt tätig am Reichsstadt Gymnasium in Rothenburg ist der Studiendirektor a. D. nach wie vor künstlerisch aktiv. m Wildbad Rothenburg - Haus der Evangelischen Landeskirche in Bayern- sowie auch im Ausstellungsraum des hiesigen Künstlerbundes am Marktplatz von Rothenburg sind seine Werke zu sehen. Die Vernissagen finden beim Rothenburger Künstlerbund am Freitag, den 1. Dezember um 19.00h und im Wildbad am Sonntag, den 2. Advent im Rahmen einer DankeSchön- Veranstaltung statt. Seine Weihnachtsgraphiken zeigen Darstellungen zur Weihnachtsgeschichte - auch im erweiterten Sinne, und sind als Weihnachtsgaben für seinen Freundeskreis gefertigt worden. In den klassischen Verfahren Hoch-Flach-und Tiefdruck sind druckgraphische Blätter in den Techniken Holz-und Linolschnitt entstanden. Bestaunt werden können auch Steindrucke bzw. Lithographien im Mehrfarbendruck sowie die Ätztechniken Radierung und Aquatinta in Verbindung mit der Kaltnadeltechnik.

Hermann Riederer war Lehrer für Kunsterziehung und Französisch sowie auch Beratungslehrer im Gymnasialdienst. In den jeweiligen Ausstellungen werden bis zu 50 Werke in teils mehrfachbestückten Rahmen gezeigt. Der Erlös für die preisgünstig zu erwerbenden Werke wird vom Künstler für bedürftige Rothenburger Mitbürger gespendet.