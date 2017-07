Ausstellung – Licht und Farben

Das Glasperlenspiel in Asperg ist ein Ort, der die Kreativität in besonderer Weise fördert. Das ist in den vergangenen 30 Jahren immer wieder bewiesen worden. So stellen Mitglieder, die sonst vor und hinter den Kulissen ehrenamtlich tätig sind, vom 16.September bis 12. November 2017 ihre vielfältigen Bildwerke aus. „Licht und Farben“ könnte der Titel der Ausstellung lauten. In Farben schwelgen geradezu Margarete Volz, Elfie Schips, Renate Lechler und Christa Freiburger in ihren Landschaften und Bildnissen oder abstrakten Impressionen und Farbkompositionen. Die pure Freude am Malen mit Acrylfarben leuchtet aus ihren Bildern. Im Gegenlicht leuchten die Glasbilder in Tiffanytechnik von Christa Freiburger. Mit Licht spielen die Fotografien von Sabine Geiger, die die Schönheit der Dinge beleuchten, die oft achtlos übersehen werden. Ein Schlaglicht auf politische und gesellschaftliche Ereignisse unserer Zeit werfen die Fotomontagen von Reinhard Rümmele mit ihren persönlichen Färbungen. Ausstellungseröffnung ist am Sonntag, dem 24. September um 11 Uhr, musikalisch begleitet von Gerhard Volz am Flügel.