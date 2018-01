Ausstellung: Michael Kurzwelly - Eröffnung

Im Rahmen des städtepartnerschaftlichen Austausches mit Frankfurt/Oder haben wir in der Kunstetage 55 einen Gast:

Michael Kurzwelly ist ein Grenzgänger zwischen Polen und Deutschland, wohnhaft in Słubfurt, einer sprachlichen Verbindung von Słubice und Frankfurt/Oder. In seinen Projekten beschäftigt er sich mit Fragen von Identität und Grenze und den dahinter stehenden Strategien. Darüber hinaus geht es ihm in seiner Arbeit um die Umdeutung gesellschaftlicher Probleme in neue Wirklichkeitskonstruktionen, die unter Einbezug vieler Akteure in das alltägliche Leben eindringen.

Ein Beispiel dafür zeigt sich in der Arbeit der “weissen Zone”, bei der es sich um ein in Brandenburg gelegenes Gebiet von 140 Quadratkilometern handelt, das es nicht mehr gibt. Es gibt Wanderkarten, die um diese Fläche des Nichts führen sowie touristische Angebote im Zonenrandgebiet. Ein eigens gegründetes "institut für weisse zone forschung" hilft bei der Vorbereitung auf die Erfahrung des Nichts.

Ausstellung: Michael Kurzwelly 18.2. – 25.3.

Eröffnung: 18.2., 17 Uhr

Kunstcafe am 25.3., ab 14 Uhr

Öffnungszeiten jeweils Dienstag und Donnerstag 15 – 18 Uhr, Sonntags, 14 bis 18 Uhr.

Ort: Künstlerbund Heilbronn e.V., Karlsstr. 55, 74072 Heilbronn