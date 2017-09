Ausstellung mit Armin Mueller-Stahl

Multitalent Armin Mueller-Stahl kommt nach Heilbronn. Am 14.Oktober gibt der studierte Konzertgeiger um 20.00 Uhr zusammen mit Günter Fischer, Tobias Morgenstern und Tom Goetze sein Konzert ´´es gibt Tage ``Unter der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn. Am Tag danach, dem 15.Oktober, trägt sich Mueller-Stahl um 11.00 Uhr in das Goldene Buch der Stadt Schwaigern ein und eröffnet vor geladenen Gästen im Anschluss Baden-Württembergs größte Mueller-Stahl-Ausstellung dieses Jahres. In der Schwaigerner Galerie Art et Photographie Nupnau und im Schwaigerner Rathaus werden 160 Werke des Hollywoodstarsausgestellt – Malereien, Arbeiten auf Papier und Druckgrafik. Die Ausstellung geht bis zum 26. November 2017 und ist während der Woche zu den üblichen Geschäfts-und Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen. An allen Sonntagen sind Mueller-Stahls Bilder von 13.00 – 17.00 Uhr zu bewundern. Sechs Jahrzehnte ist Armin Mueller-Stahl bildkünstlerisch tätig. Seine Bildwelten sind spannende, heitere, zeitweise auch ironische Auseinandersetzungen mit Gesehenem und Erlebtem. Restkarten für das Konzert gibt es bei der Kreissparkasse Heilbronn und der Schwaigerner Galerie Nupnau.