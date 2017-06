Ausstellung Pirmin Lang - Bohei

Die Arbeiten von Pirmin Lang setzen sich auf unterschiedliche Weise mit Fragen zur Bildentstehung in der Malerei auseinander. Ausgangspunkt für eine Arbeit kann hierbei Bildmaterial unterschiedlichster Herkunft sein. Vorgefundene Abbildungen aus Zeitschriften, selbst gemachte Fotos oder Film--?Stills werden von ihm genauso verwendet wie „innere Bilder“ in Form von persönlichen Erinnerungen oder solchen, die ausgehend von z.B. Textstellen in der Phantasie entstanden sind. Die ursprüngliche Bildidee wird dann den Unwägbarkeiten des malerischen Zufalls ausgesetzt und im Laufe des Arbeitsprozesses um die sich daraus ergebenden inhaltlichen Assoziationen und formalen Notwendigkeiten erweitert. So ergeben sich malerisch vielschichtige Bilder, die der Ursprungsidee gerecht werden und zugleich dem Betrachter die Möglichkeit für eigene Assoziationen bieten wollen. Es handelt sich hier also um eine Form der Malerei, die nicht nach der Natur entsteht, sondern um eine Malerei, die von der Natur ausgehend aus der Erinnerung entsteht und visuelle Empfindungen wiedergibt.

Die Ausstellung ist jeden Sonntag von 10.30 - 16.30 Uhr in den Räumen des Kunstvereins geöffnet und dauert bis zum 20. August.